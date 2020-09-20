ليس “الفيفي” وحده.. معلمون يسطرون قصص نجاح ملهمة للتعليم عن بُعد

︎ :

.



سجلت منصة مدرستي للتعليم عن بُعد، قصص نجاح مجتمعية ملهمة، لمعلمين وطلاب، لم تمنعهم ظروف المرض وما ترتب على جائحة كورونا من تأخير العودة للمدارس، من مواصلة مسيرة التعلم بثبات، وتحقيق التفاعل والمشاركة المطلوبة بين أطراف العملية التعليمية.

أبرز قصص النجاح تلك كانت للمعلم محمد الفيفي، من تعليم الرياض، والتي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على إعجاب المتابعين، إذ لم يمنع مرض المعلم بالسرطان مواصلة تعليم طلابه من المستشفى عبر مدرستي، فيما حرص وزير التعليم على التواصل معه بنفسه لشكره على مجهوده والاطمئنان على صحته.

ومن بين القصص التي ألهمت الكثيرين ونالت تشجيع واستحسان عناصر العملية التعليمية، ذهاب المعلم بمدرسة جبل المعادي الابتدائية في هروب بمنطقة جازان، محمد دغريري، لمنازل طلابه في مناطق جبلية لتدريبهم على استخدام منصة مدرستي.

المعلم علي آل شتلة من ثانوية زيد بن حارثة التابعة لتعليم سراة عبيدة، لم يثنه المرض عن متابعة دروس طلابه عبر الإنترنت، وقام بالدخول لمنصة مدرستي أثناء مراجعته المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

Advertisements

في هذا المقطع يظهر معلم العوق السمعي عبدالله سعيّد يشرح لأحد طلاب العوق السمعي طريقة الدخول على منصة مدرستي، في إطار مبادرة قسم التربية الخاصة بإدارة تعليم بيشة، لمساعدته على متابعة دروسه ومواصلة العملية التعليمية بكل يسر وسهولة.

كما أظهر مقطع فيديو المعلم خالد عكاش من متوسطة حطين بإدارة تعليم الخرج، وهو يتواصل مع طلابه لحثّهم على متابعة دروسهم وحل الواجبات، رغم وجوده في المستشفى لإجراء جلسة غسل كلوي، وهو ما كان محل إشادة إدارة التعليم والمعلمين والطلاب، الذين دعوا له بالشفاء العاجل.

ولتجربة تعليمية أفضل وتحصيل دراسي متميز، قرر أحمد البدر، معلم الرياضيات في ابتدائية عبدالله بن عباس بالأحساء، تحويل منزله إلى فصل دراسي يعلم فيه طلابه عن بُعد، الأمر الذي استثار حماس الطلاب ودفعهم للمشاركة والتفاعل بقوة، لتحقيق أقصى فائدة من الفصل الافتراضي.

بينما قرر المعلم بندر الرحيمان، بمدرسة بدر الابتدائية بالأحساء، الذهاب للمدرسة بنفسه وتدريس طلابه في الصف الأول، عن بُعد، من منازلهم، ليضفي أجواءً أقرب للتعليم التقليدي، محفزًا طلابه الصغار على المشاركة والتحصيل.

مقطع فيديو آخر، أظهر راكان جبيان، معلم رياضيات بمدرسة الأمير نايف المتوسطة في طريف..، وهو يبدع في التدريس عن بُعد، وسط تفاعل كبير من الطلاب أثناء الحصة الافتراضية عبر منصة مدرستي وبرنامج “التيمز”.