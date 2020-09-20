“المرور” يطيح بمفحط نشر فيديو لمخالفته على إحدى منصات التواصل

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تمكنت الإدارة العامة للمرور – بناء على بلاغ مواطن – من الإطاحة بمفحط بعد أن قام بتصوير مخالفة ممارسة التفحيط بمركبته ونشر الفيديو عبر حسابه على تطبيق تيك توك. وأوضح “المرور” أنه قُبض على قائد المركبة، وأُحيل للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام..، مقدماً الشكر للمواطن الذي قام بالتبليغ عن المخالفة.





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