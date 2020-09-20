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روى الشاب مؤيد المحاسنة الحاصل على ماجستير في إلكترونيات الحاسب الآلي من أمريكا – والذي ناشد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتدخل لمنع فصله من عمله كحارس أمن – ما حدث معه على مدى 5 سنوات منذ التخرج عام 2015م.
وقال – خلال مداخلته في برنامج يا هلا على روتانا خليجية – إنه يعمل حارس أمن منذ سنة وشهرين، وإنه عمل في وظائف لا تتناسب مع مؤهله العلمي، فالوظيفة الأولى كانت فني اتصالات في شركة خدمات عامة لمدة 9 أشهر، براتب 4 آلاف ريال، والثانية في شركة مقاولات تخصص دعم فني لمدة سنة و7 أشهر ولكنها أعلنت إفلاسها.
وأوضح أنه مكث 10 أشهر دون عمل حتى حصل على العمل الأخير كحارس أمن، مضيفا أنه لا يعيب الوظيفة ولكنها لا تناسب مؤهلاته العلمية التي تغرب من أجلها لمدة 8 سنوات، وكانت لديه أحلام وطموحات لخدمة البلد.
وأضاف أن سبب إنهاء التعاقد كحارس أمن هو أن الشركة المتعاقدة مع شركته لتشغيل حراس الأمن بها أنهت العقد، وأنه عندما طالب “الموارد البشرية” كان قد وصل لمرحلة اليأس، وأن الوزارة تواصلت معه وسألوه فقط عن سبب إنهاء التعاقد وطلبوا رقم هويته.
كانت هذه تفاصيل خبر حارس الأمن الحاصل على ماجستير من أمريكا يوضح الوظائف التي عمل بها.. وما قامت به الموارد البشرية بعد فصله (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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