صورة.. معلم يشرح لطلابه صفة الوضوء عبر منصة “مدرستي”

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قام معلم بشرح صفة الوضوء لطلابه عبر منصة “مدرستي”؛ وذلك حرصاً منه على التطبيق العلمي في المنهج الدراسي. وأظهرت صورة متداولة المعلم وهو جالس على الأرض وبجواره إناء به ماء وأمامه جهاز اللاب توب وكاميرا هاتف يصور شرحه كيفية الوضوء للطلاب عبر المنصة، الأمر الذي نال إعجاب النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.





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