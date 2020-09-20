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صفقة محتملة لدمج أعمال المجموعة السعودية وبتروكيم

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2020-09-20

صفقة محتملة لدمج أعمال المجموعة السعودية وبتروكيم

سيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات المختصة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي صدور موافقة مجلس الإدارة الخميس الماضي، على بدء المناقشات المبدئية مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين، علمًا بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة.

وتجدر الإشارة بأن الدخول في هذه الدراسة لا يعني بالضرورة أن الصفقة سوف تتم بين الطرفين، بحسب العربية.

وفي حال تم الاتفاق على الصفقة، فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات المختصة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين.

ومن المقرر أن تعلن المجموعة السعودية عن أي تطورات في وقت لاحق، علمًا بأن المجموعة السعودية تمتلك 50% من بتروكيم.

أرقام: 

وتكبدت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي خسائر في الربع الثاني من 2020، بلغت 55 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت قيمتها 205 ملايين ريال، في الربع الثاني من 2019.

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ومقارنة مع نتائج الربع السابق خفضت المجموعة السعودية من خسائرها بنسبة 68%، حيث كانت قيمة الخسائر قيمتها 174 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية في الربع الثاني 197 مليون ريال، مقابل أرباح 435 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة تراجع 54.7%.

بينما تكبدت الشركة الوطنية للبتروكيماويات خسائر في الربع الثاني من 2020، بلغت 189 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت قيمتها 183 مليون ريال، في الربع الثاني من 2019.

وكانت بتروكيم قد حققت أرباحًا في الربع السابق، بلغت قيمتها 50 مليون ريال.

وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية في الربع الثاني 243 مليون ريال، مقابل أرباح 183 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

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