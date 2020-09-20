محمد بن مسعود - الدمام - ليصل إجمالي الإصابات إلى 694121 و73258 ضحية أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة. وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 694121 إصابة و73258 وفاة".فيروس كورونا الجديد 20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 08:18 AM Advertisements ليصل إجمالي الإصابات إلى 694121 و73258 ضحية المكسيك: 5167 إصابة و455 وفاة بفيروس كورونا المكسيك: 5167 إصابة و455 وفاة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة. وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل 5167 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و455 وفاة، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 694121 إصابة و73258 وفاة". الكلمات المفتاحية ، المكسيك: 5167 إصابة و455 وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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