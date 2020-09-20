يوتيوب تحظر ميزة صورة داخل صورة في iOS 14

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يبدو أن منصة يوتيوب قد أدخلت تعديلًا يمنع مقاطع الفيديو من الاستمرار في التشغيل عند تنشيط ميزة صورة داخل صورة (PIP) ما لم تدفع مقابل (YouTube Premium).

وتُعد ميزة صورة داخل صورة إحدى ميزات (iOS 14) الجديدة الكبرى، التي تتيح لك مشاهدة مقطع فيديو في نافذة صغيرة أثناء قيامك بأشياء أخرى في جهاز آيفون.

وقد يكون ذلك مفيدًا إذا أردت مشاهدة مقطع فيديو في يوتيوب بمتصفح سفاري أثناء الدردشة مع أصدقائك أو التحقق من البريد الإلكتروني.

وفي حال تشغيل مقطع فيديو عبر نسخة الويب من يوتيوب في متصفح سفاري في جهاز آيفون بوضع ملء الشاشة مع النقر فوق عناصر التحكم في التشغيل، فمن المفترض أن ترى رمز ميزة صورة داخل صورة في الزاوية العلوية اليسرى من شاشتك.

وينتقل الفيديو لفترة وجيزة إلى نافذته الخاصة قبل العودة إلى مكانه المعتاد في موقع يوتيوب عند النقر على الرمز.

وإذا حاولت العودة إلى شاشتك الرئيسية أثناء مشاهدة مقطع فيديو في وضع ملء الشاشة..، فسترى أنه يومض لفترة وجيزة في وضع (PIP) قبل أن يختفي.

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ويمكنك مشاهدة مقاطع فيديو يوتيوب في وضع صورة داخل صورة إذا كانت مضمنة في مواقع الجهات الخارجية،

وفي حال كان لديك (YouTube Premium)، فستعمل ميزة (PIP) كما هو متوقع، لكنها لا تعمل بشكل صحيح إذا كنت مستخدمًا مجانيًا.

ولم يكن هذا هو الحال سابقًا، حيث كانت الميزة تعمل في الإصدار التجريبي من (iOS 14) قبل الإصدار الرسمي للنظام هذا الأسبوع.

ولا يزال وضع (PIP) يعمل مع مقاطع فيديو يوتيوب في متصفح سفاري إذا كنت تستخدم جهاز آيباد، وذلك بغض النظر عن كون وجود حساب مجاني أو مدفوع لديك.

وهناك في الوقت الحالي حل يتمثل بفتح نسخة سطح المكتب من منصة يوتيوب في متصفح سفاري، بحيث تعمل ميزة صورة داخل صورة على النحو المنشود.

ويبدو أن الميزة تعمل عبر موقع يوتيوب المحمول في متصفح سفاري لأولئك المشتركين في (YouTube Premium)، مما يشير إلى أن التقييد متعمد وليس خطأ.

وتقتصر القدرة على تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية في تطبيق يوتيوب الرسمي على مشتركي (YouTube Premium).