السعودية اليوم / إصابات كورونا في ألمانيا تتجاوز 271 ألفا بعد تسجيل 1345 حالة جديدة



برلين 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9386 بعد تسجيل حالتين جديدتين.

// انتهى //

07:27ت م

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برلين 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأحد ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 1345 حالة وذلك مقابل 2297 في اليوم السابق مما يرفع الإجمالي المسجل بالبلاد منذ ظهور الوباء إلى 271415.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9386 بعد تسجيل حالتين جديدتين.// انتهى //07:27ت م0006

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