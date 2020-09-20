السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)،فيما تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

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06:19ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.