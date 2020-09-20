السعودية اليوم / الولايات المتحدة تقدم مساعدات إنسانية إضافية لفنزويلا بقيمة 348 مليون دولار



واشنطن 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، مساعدات إنسانية إضافية لفنزويلا بقيمة 348 مليون دولار .

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان صحفي أن المساعدات المقدمة تشمل ما يقرب من 143 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، وأكثر من 205 ملايين دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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