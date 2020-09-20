مقاتلات التحالف تنفذ 26 غارة على مواقع الحوثيين في مأرب والجوف

الأحد 20 سبتمبر 2020

نفذت مقاتلات التحالف العربي أكثر من 26 غارة مساء اليوم على الحوثيين في محافظتي مأرب والجوف بالإضافة إلى غارات أخرى على تحركات المليشيا في محافظتي البيضاء وحجة .



وقالت مصادر إعلامية، مساء السبت، إن غارتين استهدفتا تحركات المليشيا بالقرب من سوق الثلوث بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف .

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وأضافت المصادر أن المقاتلات استهدفت المليشيا في مديرية رحبة ب 17 غارة و3 على مديريتي مدغل ومجزر و3 على مديرية صرواح غرب محافظة مأرب بالإضافة إلى غارة على تحركات الحوثيبن في مديرية حرض .

هذا وسهلت الأرض المفتوحة في صحاري مأرب والجوف من اصطياد الطيران للتعزيزات الحوثية دون قدرة الأخيرة في التخفي والمناورة والتي تتوفر لها في التضاريس الجبلية والوعرة .