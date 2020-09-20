بالفيديو..لحظة رصد شرطة المدينة المنورة لغير الملتزمين بوضع الكمامة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): قامت شرطة المدينة المنورة برصد المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس قامت شرطة المدينة المنورة برصد المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ووثق مقطع فيديو، رصد رجال الأمن وتسجيل المخالفات، بعدم ارتداء الكمامات في الشوارع، والأسواق. الجدير بالذكر أن عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية غرامة 1000 ريال، وتضاعف حال التكرار.

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