محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 101900 والوفيات 5750 شخصًا سجَّلت مصر اليوم 128 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 101900 حالة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 88666 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 5750 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد مصر وزارة الصحة والسكان المصرية 20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 01:44 AM Advertisements إجمالي الإصابات بلغ 101900 والوفيات 5750 شخصًا مصر تسجِّل 128 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة مصر تسجِّل 128 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة سجَّلت مصر اليوم 128 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى 101900 حالة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 88666 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 5750 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، مصر تسجِّل 128 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسجِّل 128 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.