، الأسبوع في 9 صور .. "قارب الموت" وحرائق الغابات تخطفان المشهد ،

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محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. مازالت حرائق الغابات تضرب مناطق عدة حول العالم، فمن البرازيل إلى أوريغون، ومنها إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة، فقد قضت على نحو 3 ملايين فدان في الولاية الذهبية، وهي الحرائق الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا. على الجانب الأخر ما زال اللاجئون يعانون في أوروبا ما بين مخيمات محترقة، أو رحلات بقوارب الموت في عرض البحر.
1- طفل صغير يبكي بحرارة بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية.
2- لاجئون ورحلة الموت.. في محاولة لعبور القناة الفاصلة بين فرنسا وبريطانيا على متن قارب صغير.
3- اشتعال النيران في غابة أنجلس الوطنية في ولاية كاليفورنيا.
4- دخان كثيف يغطي سماء أحد متنزهات كاليفورنيا إثر حرائق الغابات المستعرة.
5- حرارة النار تذيب لوحة إعلانية بعد اشتعال الغابات في ولاية أوريغون.
6- سماء غائمة بعد سلسلة من حرائق الغابات في ولاية أوريغون.
7- جثة تمساح هامدة بعد أن قتلته حرائق الغابات التي ضربت إقليم بانتانال بالبرازيل.
8- إعصار سالي يتسبب في غرق شوارع بينساكولا بولاية فلوريدا.
9- اكتظاظ في أحد شوارع دلهي.. بينما تضرب كورونا الهند بلا هوادة.
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 01:37 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. مازالت حرائق الغابات تضرب مناطق عدة حول العالم، فمن البرازيل إلى أوريغون، ومنها إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة، فقد قضت على نحو 3 ملايين فدان في الولاية الذهبية، وهي الحرائق الأسوأ في تاريخ كاليفورنيا. على الجانب الأخر ما زال اللاجئون يعانون في أوروبا ما بين مخيمات محترقة، أو رحلات بقوارب الموت في عرض البحر.
1- طفل صغير يبكي بحرارة بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على اللاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية.
2- لاجئون ورحلة الموت.. في محاولة لعبور القناة الفاصلة بين فرنسا وبريطانيا على متن قارب صغير.
3- اشتعال النيران في غابة أنجلس الوطنية في ولاية كاليفورنيا.
4- دخان كثيف يغطي سماء أحد متنزهات كاليفورنيا إثر حرائق الغابات المستعرة.
5- حرارة النار تذيب لوحة إعلانية بعد اشتعال الغابات في ولاية أوريغون.
6- سماء غائمة بعد سلسلة من حرائق الغابات في ولاية أوريغون.
7- جثة تمساح هامدة بعد أن قتلته حرائق الغابات التي ضربت إقليم بانتانال بالبرازيل.
8- إعصار سالي يتسبب في غرق شوارع بينساكولا بولاية فلوريدا.
9- اكتظاظ في أحد شوارع دلهي.. بينما تضرب كورونا الهند بلا هوادة.
، الأسبوع في 9 صور .. "قارب الموت" وحرائق الغابات تخطفان المشهد ،
المصدر : الخليج 365
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