شكرا لمتابعة خبر عن فيديو لامرأة تجبر طفل على التحرش بها يُشعل الغضب و «العنف الأسري» يعلق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو صادم ومروع لامرأة يبدو أنها تجبر طفل على ممارسة أفعال مشينة معها.

ولم يُظهر الفيديو المزيد من التفاصيل؛ إلا أنه تم إبلاغ مركز العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية الذي تفاعل سريعًا مع الواقعة.

وقال مركز العنف الأسري تعليقًا على الواقعة: "إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول طفل تعرض للتحرش من قبل امرأة، نوضح بأنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري وجاري اتخاذ اللازم حيالها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص".