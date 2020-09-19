كم ينزل للفرد المستقل من دعم حال انضمامه إلى ولي الأمر؟.. «حساب المواطن» يوضح

كشف حساب المواطن عن طريقة حساب الدعم، وقيمة الاستحقاق الذي يتم صرفه للفرد المستقل حال انضمامه إلى حساب ولي الأمر.

وذكر الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، على تويتر، أنه ‏‎إذا كانت الحالة «تابع مؤهل»، في حساب رب الأسرة، سيتم احتساب هذا الفرد من ضمن مبلغ الدعم في حسابه.

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وأشار إلى أن الدعم يتم صرفه حسب معايير الاستحقاق، التي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ونوه حساب خدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن، بأنه لمعرفة قيمة الاستحقاق، فإن بالإمكان استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المتابعين الذي وجه تساؤلًا عبر موقع تويتر قال فيه: «حساب المواطن للفرد المستقل إذا انضم إلى ولي الأمر كم ينزل له؟ أرجو الإفادة».