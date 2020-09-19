السعودية اليوم / لبنان تسجّل 779 إصابة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 02 صفر 1442 هـ الموافق 9 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 779 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 11440، فيما زاد عدد الوفيات إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة .

// انتهى //

21:03ت م

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بيروت 02 صفر 1442 هـ الموافق 9 سبتمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 779 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 28297 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 11440، فيما زاد عدد الوفيات إلى 286 حالة بعد تسجيل 5 حالات جديدة .// انتهى //21:03ت م0093

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