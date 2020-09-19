كورونا عالميًّا.. 49 ألف إصابة في أمريكا و300 ألف في تركيا

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كورونا عالميًّا.. 49 ألف إصابة في أمريكا و300 ألف في تركيا
موجة ثالثة من تفشي الفيروس في إيران
متابعات الخليج 365 - متابعة
في أحدث أرقام كورونا عالميًّا، تم تسجيل أكثر من 49.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تركيا تجاوزت إصابات كورونا 300 ألف حالة، فيما يؤكد الأطباء أن الحصيلة الرسمية لا تعكس حقيقة تفشي فيروس كورونا.
وأعلن خبراء أن إيران دخلت “الموجة الثالثة” من تفشي فيروس كورونا المستجد، بعد أن تصاعدت أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس هذا الشهر، بعد فترة من الانخفاض.
وأعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت 24 ألف شخص، وسط دعوات صدر أبرزها عن الرئيس حسن روحاني لالتزام وضع الكمامات لكبح تزايد أعداد الإصابات مؤخرًا.
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