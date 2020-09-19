شكرا لقرائتكم خبر العمرو: نسبة السيطرة على حريق جبل عمد عالية جدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان العمرو أن نسبة السيطرة على حريق جبل عمد بمحافظة ميسان بالطائف عالية جدا على الرغم من شدة الرياح وتضاريس الموقع، وذلك بالجهود المضاعفة والاستفادة من الآليات والتجهيزات الفنية الكبيرة، التي أسهمت في الحد من خطورة الحريق ومنع انتشاره. جاء ذلك خلال تفقده ميدانيا عمليات وخطط الدفاع المدني والجهود التي تبذل في إخماد الحريق. ونقل شكر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود لفرق الدفاع المدني والجهات الحكومية والأهلية المساندة لأعمال الدفاع المدني، وكذلك الفرق التطوعية، مثمنا الدور الكبير الذي بذل من الجميع. وقد تجول ميدانيا على مواقع الحريق في جبل عمد ووقف على آلية العمل والمواجهة التي تنفذ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمرو: نسبة السيطرة على حريق جبل عمد عالية جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.