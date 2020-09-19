شكرا لقرائتكم خبر 14 يوما حجر منزلي للمخالطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن المخالطين المباشرين لمرضى كورونا عليهم البداية مباشرة في إجراءات الحجر المنزلي لمدة 14 يوما دون الحاجة لفحص كورونا، وذلك بحسب المقطع التوعوي الذي نشرته عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية #عش_بصحة، والذي يوضح كيفية التعامل في حال الإصابة بكورونا أو المخالطة أو الرغبة في التأكد. وتضمن المقطع الإشارة إلى أن الشخص المصاب قد يكون لديه الأعراض ظاهرة، وهنا يجب عليه التوجه لإحدى عيادات تطمن، إضافة إلى الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام مع بداية ظهور الأعراض وتكون نهايتها مع انتهاء المدة، بشرط اختفاء الأعراض عن الشخص المصاب مع أهمية تطبيق الاحترازات الوقائية بعد التعافي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 14 يوما حجر منزلي للمخالطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.