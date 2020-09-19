«اثنينية الحوار» تناقش سبل تجاوز تداعيات جائحة كورونا

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ويستعرض اللقاء الذي يقام عند السابعة مساء عددا من المحاور أبرزها، تداعيات الجائحة على المجتمعات اقتصاديا ونفسيا وأسريا، وأهمية تعزيز مثل السلام والتسامح والتعايش والوحدة الإنسانية بين الأمم والشعوب، خاصة في هذه الأوقات العصيبة، كما يتناول اللقاء أهمية تحقيق التضامن والتعاون والتفاهم، وتوحيد الجهود الدولية على اختلافاتها لبناء عالم سلمي ومزدهر ينعم بالسلام وبالتضامن وبالوئام.
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