«اثنينية الحوار» تناقش سبل تجاوز تداعيات جائحة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناقش «اثنينية الحوار» التي ينظمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني عن بعد اليوم بعنوان «تشكيل السلام معا ضد جائحة كورونا»، سبل وآليات تعزيز قيم السلام والحوار والتعايش والتسامح بين الأمم والشعوب من أجل تعزيز الحوار وجمع الأفكار وتوحيدها وتبادلها لتجاوز تداعيات أشد أزمة صحية عالمية في هذا العصر. ويستعرض اللقاء الذي يقام عند السابعة مساء عددا من المحاور أبرزها، تداعيات الجائحة على المجتمعات اقتصاديا ونفسيا وأسريا، وأهمية تعزيز مثل السلام والتسامح والتعايش والوحدة الإنسانية بين الأمم والشعوب، خاصة في هذه الأوقات العصيبة، كما يتناول اللقاء أهمية تحقيق التضامن والتعاون والتفاهم، وتوحيد الجهود الدولية على اختلافاتها لبناء عالم سلمي ومزدهر ينعم بالسلام وبالتضامن وبالوئام.

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