محمد بن مسعود - الدمام - الفيروس أودى بحياة 83 مريضًا جديدًا سجّل العراق 3.907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 315.597 إصابة. وبيّنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت أنها سجّلت 83 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8.491. وأضافت بأنها سجلت 4.234 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 249.539 حالة.فيروس كورونا الجديد "كورونا" يصيب 3.907 عراقيين خلال 24 ساعة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-19 سجّل العراق 3.907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 315.597 إصابة. وبيّنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت أنها سجّلت 83 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8.491. Advertisements وأضافت بأنها سجلت 4.234 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 249.539 حالة. 19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 08:37 PM الفيروس أودى بحياة 83 مريضًا جديدًا الفيروس أودى بحياة 83 مريضًا جديدًا سجّل العراق 3.907 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 315.597 إصابة. وبيّنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت أنها سجّلت 83 حالة وفاة جديدة؛ ما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 8.491. وأضافت بأنها سجلت 4.234 حالة شفاء جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 249.539 حالة. ، "كورونا" يصيب 3.907 عراقيين خلال 24 ساعة ،

المصدر : الخليج 365

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