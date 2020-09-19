شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. كما توقعت الهيئة نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

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