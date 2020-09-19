«أستاذ علم الأوبئة» يكشف وفيات كورونا في السعودية ودول الخليج مقارنة بعدد السكان

لكل 100 ألف نسمة
أوضح أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في دول الخليج العربي مقارنةً بعدد السكان، مشيرًا إلى أنها بلغت في السعودية (١٣.١) لكل 100 ألف نسمة.
وذكر الدكتور الغامدي –عبر تويتر- أنَّ معدل الوفيات لفيروس كورونا لكل ١٠٠ ألف نسمة من السكان، جاء كالتالي:
الإمارات (٤.٢)، والسعودية (١٣.١)، والبحرين (١٣.٨)، والكويت ( ١٣.٩)، وسلطنة عمان ( ١٦.٩).
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