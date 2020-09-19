الصحة السعودية تنشر فيديو رحلة الإصابة بفيروس كورونا من العدوى حتى التعافي

ما زالت تتكشف بعض الأمور التي كانت تعتبر غامضة حول فيروس كورونا المستجد، وتواصل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية حملتها التوعوية بشأن الفيروس، وقد نشرت عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” ومنصتها التوعوية “عش بصحة” مقطع فيديو توضح فيه رحلة الإصابة بفيروس كورونا من العدوى حتى التعافي

وكيفية التعامل في حال الإصابة بفيروس كورونا أو المخالطة أو الرغبة في التأكد.

رحلة الإصابة بفيروس كورونا

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أعراض كورونا الأولية

تمر رحلة الإصابة بفيروس كوفيد -19 بعدة مراحل بداية من إنتقال العدوى وحتى الشفاء وفيما يلي بيان وزارة الصحة لذلك:

يشير مقطع الفيديو إلى أن الشخص المصاب قد يكون لديه الأعراض ظاهرة، وفي هذه الحالة يجب عليه التوجه لإحدى عيادات “تطمن” المتوافرة في أنحاء مدن ومناطق المملكة، كما يجب عليه أيضًا الالتزام بالعزل المنزلي لمدة 10 أيام مع بداية ظهور الأعراض وتكون نهايتها مع انتهاء المدة، على أن تكون قد اختفت الأعراض عن الشخص المصاب مع ضرورة وأهمية تطبيق الاحترازات الوقائية بعد التعافي.

فحص المخالطين

وأوضح الفيديو أن الشخص المصاب بعدوى كورونا وكان مخالطًا لأشخاص آخرين، في نفس المنزل أو سبق له أن تواصل معهم عن طريق المصافحة، أوالملامسة، أو التواصل مع مصاب بمسافة أقل من مترينِ وعن مدة لاتقل عن 15 دقيقة، فيجب على هذا الشخص التسجيل في مركز “تطمن” مع البدء في إجراءات الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا دون الحاجة لفحص كورونا، وهي فترة حضانة الجسم للفيروس، وقد لا يظهر ذلك عند أخذ العينة.

التأكد

وأوضح مقطع الفيديو أنه في حالة الرغبة بإجراء الفحص للتأكد، عليه التوجه مباشرة لمركز “تأكد”، وفي حال ثبوت الإصابة يجب اتباع المسار المنزلي المطبق في الاحترازات، ولو كانت سلبية فيجب الاستمرار في الاحترازات وتطبيق شروط السلامة المعتمدة من وزارة الصحة.