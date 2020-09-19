شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اشتباك بالأيدي وسباب بين شاب وفتاة في مول بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في واقعة غريبة ، نشبت مشاجرة حادة بين فتاة ومواطن في أحد المولات التجارية بالرياض .

وأظهر مقطع فيديو متداول هجوم الفتاة على الشاب حيث كانت تدفعه بقوة بعدما تعرضت لتصرف ما ، حيث قيل أنه تحرش بها ، وقيل أنها كانت تدافع عن أمها .

كما بادلها الشاب التطاول بالأيدي والألفاظ فيما تدخل بعض الأشخاص ورجل الأمن الذي استنكر تعدي الشاب على الفتاة .

وأثار الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين طالبوا بضرورة التحقيق في الواقعة ومحاسبة الشاب إن كان تجنى بالفعل على الفتاة وتحرش بها .