شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. اشتباك بالأيدي وسباب بين شاب وفتاة في مول بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في واقعة غريبة ، نشبت مشاجرة حادة بين فتاة ومواطن في أحد المولات التجارية بالرياض .
وأظهر مقطع فيديو متداول هجوم الفتاة على الشاب حيث كانت تدفعه بقوة بعدما تعرضت لتصرف ما ، حيث قيل أنه تحرش بها ، وقيل أنها كانت تدافع عن أمها .
كما بادلها الشاب التطاول بالأيدي والألفاظ فيما تدخل بعض الأشخاص ورجل الأمن الذي استنكر تعدي الشاب على الفتاة .
وأثار الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين طالبوا بضرورة التحقيق في الواقعة ومحاسبة الشاب إن كان تجنى بالفعل على الفتاة وتحرش بها .
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