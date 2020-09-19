للمواطنين والمقيمين.. شروط وأحكام تسجيل العنوان الوطني للأفراد

كشفت مؤسسة البريد السعودي، عن الشروط والأحكام اللازمة لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة لتسجيل جديد بخدمة العنوان الوطني، ويمكنك الاستفادة من الخدمة عبر الرابط التالي (من هنا).

وكتب البريد السعودي، عبر حسابه الرسمي الموثق بموقع تويتر، «العنوان الوطني نافذتك للاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والعديد من الخدمات والمميزات الأخرى سجل عنوانك الآن مجانًا».

شروط تسجيل العنوان الوطني

وأوضحت مؤسسة البريد السعودي، عبر بوابة العنوان الوطني الإلكترونية الرسمية، التابعة لمؤسسة البريد السعودي، أنَّ استخدام هذه البوابة يعني موافقة المستخدم وقبوله للشروط والمصطلحات المبينة فى الإشعار القانونى.

وأشارت بوابة العنوان الوطني، إلى أنّه لتسجيل الأفراد من المواطنين والمقيمين بالمملكة يجب الاطلاع على هذه الشروط والتي تتمثل في:

- لا يجوز استخدام محتويات الموقع إلا وفقًا للشروط المحددة في هذا الإشعار، ويعد الإخلال بهذه الشروط انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية بالنسبة لنا أو لموفري ومقدمى هذه المحتويات ويجوز لمؤسسة البريد السعودي أو الجهات الأخرى المقدمة والموفرة للمحتويات اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات قانونية لحماية هذه الحقوق.

- يجوز عرض وطباعة المحتويات والمستندات التى يتم نشرها بالموقع فى أغراض توفير المعلومات وفى الأغراض الشخصية والبحثية، وفى جميع الأحوال يجب ألا تكون لأغراض تجارية، ويجوز استخدام الإصدارات المعلوماتية وغيرها فى النشر الصحفى بشرط الإشارة صراحة الى مصدر هذه المعلومات.

- يتحمل متصفح الموقع وحده مسؤولية استخدامه للموقع، ويتم نشر الموقع بما فى ذلك جميع المحتويات والوظائف المتاحة عليه أو التى يتم الوصول إليها من خلاله كما هو و«كما يتوفر».

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- لا تتحمل مؤسسة البريد السعودي أدنى مسؤولية تتعلق بتقديم أية بيانات أو ضمانات من أى نوع مهما كان خاصة فيما يتعلق بدقة المحتويات أو الصلاحية لغرض معين أو عدم انتهاك المحتويات المنشورة أو المتاحة من خلال الموقع، أو خلو الخادم الذى يتيح هذا الموقع من الفيروسات أو غير ذلك من المكونات التى قد تنشر العدوى والضرر أو تتسبب فى تلف معدات الكمبيوتر أو أية ممتلكات أخرى عند الدخول على الموقع أو تصفحه أو تحميل برامج منه أو غير ذلك بالرغم من الجهود المبذولة لضمان عدم حدوث ذلك مطلقًا.

- لا تتحمل مؤسسة البريد السعودي تحت أي ظرف من الظروف أدنى مسؤولية عن الأضرار الناتجة المباشرة أو غير المباشرة فيما يتعلق باستخدام أو عدم القدرة على استخدام المواقع أو الخطأ أو السهو فى استخدام محتويات الموقع ووظائفه.

- جميع المواد الموجودة فى هذا الموقع بما فى ذلك الصور والبرمجيات وقواعد البيانات والنصوص والرسومات والعلامات والمظهر العام وغيرها من المحتويات محمية بحقوق الملكية الفكرية للبريد السعودي وحقوق النشر المنصوص عليها فى القوانين السعودية والمعاهدات الدولية.

- قد يتم تزويد الموقع بوصلات تؤدي إلى مواقع أخرى على الإنترنت مملوكة ومنشورة ومدارة من قبل أطراف أخرى خارجية، ويجب العلم بأن هذه المواقع المربوطة بالموقع ليست تحت سيطرتنا، ولا يتحمل البريد السعودي أدنى مسؤولية عن محتويات هذه المواقع، كذلك لا يترتب على وجود وصلات تؤدي إلى موقعنا من مواقع أخرى أي التزام قانونى بين البريد السعودي وأي طرف آخر ولا يتحمل البريد السعودي أدنى التزام أو مسؤولية عن المحتويات أو الخدمات الخاصة بأي طرف آخر خارجي.

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