السعودية اليوم / الكويت تسجل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الكويت 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الكويت 521 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 722 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 89498 حالة.

// انتهى //

16:15ت م

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الكويت 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسسجلت الكويت 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 99049 حالة، في حين سُجّلت حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 581 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 722 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) 89498 حالة.// انتهى //16:15ت م0059

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