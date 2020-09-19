شكرا لقرائتكم خبر عن فلكيون لـ ”الخليج 365”: 4 أيام تفصلنا عن فصل الخريف فلكيًا والان نبدء بالتفاصيل

• أطول ليلة في العام مع بداية الشتاء في ٢١ ديسمبر

أشار مدير عام الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عايض البلوي بأن بداية فصل الخريف فلكيا او الاعتدال الخريفي يصادف 23 من شهر سبتمبر تتعامد فيه الشمس على خط الاستواء ، معلنة انتهاء فصل الصيف ، وبداية فصل الخريف والذى يتميز بشكل عام بانخفاض في شدة الحرارة على اغلب مناطق المملكة ، مؤكدًا أن شهر سبتمبر هو أول أيام فصل الخريف أرصاديا، في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وما يصاحبه من تغيرات في طبيعة الغلاف الجوي خاصة فيما يتعلق بدرجات الحرارة و الزيادة في طول الليل ، وتميل فيه درجات الحرارة خلال هذا الشهر بالاعتدال التدريجي خاصة على الأجزاء الشمالية من المملكة واستمرار فرص هطول الامطار على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وقد تمتد الى مرتفعات منطقة المدينة المنورة .

فيما بين الباحث الفلكي ملهم هندي أنه خلال دوران الارض حول الشمس يتغير ميل الشمس من الشمال للجنوب مما يسبب تعاقب الفصول الاربعة ، ويصادف يوم ٢٣ سبتمبر تعامد الشمس على خط الاستواء في يسمى الاعتدال الخريفي حيث ينتهي فصل الصيف في ذلك اليوم فلكيا على جميع المناطق شمال خط الاستواء ، موضحا ً أن المقصود بانتهاء الصيف فلكيا هو اختلافه عن نهاية الصيف المناخية الفعلية التي تختلف من منطقة لأخرى حسب موقعها ، فمثلا في الجزيرة العربية ينتهي صيف في الثلث الأول من شهر سبتمبر بينما الدول الشمالية يكون من نهاية أغسطس.

وأكد هندي أن الفترة بين الموعد المناخي و الفلكي تعرف بالأيام الانتقالية بين الفصول حيث تتفاوت فيها درجات الحرارة و تكثر العواصف الرملية خلالها والاضطرابات الجوية، ويتميز يوم الإعتدال الخريفي بتساوي طول الليل والنهار بشكل عام على كل الارض ، وشروق الشمس من نقطة الشرق الجغرافي تماما كما تغرب في نقطة الغرب تماما ، ومن اليوم التالي للإعتدال الخريفي يبدأ فصل الخريف الذي يمتد لثلاثة أشهر ، وفيه يتزايد طول الليل حتى تكون أطول ليلة في العام مع بداية الشتاء في ٢١ ديسمبر.