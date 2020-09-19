شكرا لمتابعة خبر عن مواطن حاصل على ماجيستير من أمريكا يتعرض للفصل من وظيفته كحارس أمن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مع شكوى مواطن تعرض للفصل مع وظيفته كحارس أمن على الرغم من كونها وظيفة لا تتناسب مع مؤهلاته العلمية .

وأكد المواطن أنه حاصل على بكالوريوس وماجيستير من الولايات المتحدة ولم يجد وظيفة تلائم مؤهلاته حتى اضطر لقبول وظيفة حارس أمن .

وأضاف أنه على الرغم من ذلك أنهت الشركة عقده بغير حق ، مناشداً ببحث مشكلته .

من جانبها ، طالبت الوزارة المواطن الذي عرض مشكلته على موقع " تويتر " بضرورة التواصل معها للنظر في وضعه ، ووعدته بمساعدته على تقلد الوظيفة التي يستحقها .