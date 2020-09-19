شكرا لمتابعة خبر عن مواطن حاصل على ماجيستير من أمريكا يتعرض للفصل من وظيفته كحارس أمن ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية مع شكوى مواطن تعرض للفصل مع وظيفته كحارس أمن على الرغم من كونها وظيفة لا تتناسب مع مؤهلاته العلمية .
وأكد المواطن أنه حاصل على بكالوريوس وماجيستير من الولايات المتحدة ولم يجد وظيفة تلائم مؤهلاته حتى اضطر لقبول وظيفة حارس أمن .
وأضاف أنه على الرغم من ذلك أنهت الشركة عقده بغير حق ، مناشداً ببحث مشكلته .
من جانبها ، طالبت الوزارة المواطن الذي عرض مشكلته على موقع " تويتر " بضرورة التواصل معها للنظر في وضعه ، ووعدته بمساعدته على تقلد الوظيفة التي يستحقها .
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن حاصل على ماجيستير من أمريكا يتعرض للفصل من وظيفته كحارس أمن ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.