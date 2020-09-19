السعودية للكهرباء توضح كيفية التصرف عند انقطاع التيار لدى المشتركين

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء الطريقة الأمثل لتعامل المشتركين مع حالات انقطاع التيار الكهربائي والأسباب المؤدية لذلك.

وأشارت شركة الكهرباء، إلى أنَّ انقطاع التيار الكهربائي قد يرجع إلى وجود أحمال زائدة، وجود تماس كهربائي، عدم تسديد الفاتورة، وجود عطل في الشبكة العامة بسبب حفريات وغيرها، أو قيام الشركة بأعمال الصيانة.

انقطاع الخدمة نهارًا

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه عند انقطاع خدمة التيار الكهربائي عن المشتركين خلال اليوم يجب اتباع الإجراءات التالية:

- القيام بإطفاء الأجهزة الكهربائية ذات الأحمال الكبيرة كالمكيفات وغيرها، حيث إنَّ تخفيض الأحمال على الشبكة الكهربائية يساعد على سرعة إرجاع الخدمة الكهربائية، وكذلك الحفاظ على سلامة الأجهزة عند عودة الكهرباء المفاجئة، مع إمكانية الإبقاء على بعض الإنارة في وضع التشغيل لمعرفة رجوع الخدمة.

- فحص قواطع الكهرباء الموجودة بلوحة التوزيع، وعند رؤية أحد القواطع في وضع الإغلاق (OFF) حاول أن تعيده إلى وضع التشغيل (ON) لتعيد الكهرباء، ولكن في حالة فصل القاطع مرة أخرى فإنَّ السبب قد يكون وجود تماس كهربائي، وفي هذه الحالة يرجى عدم العبث بالموصلات الكهربائية والمقابس واستدعاء كهربائي مختص لإصلاح الوضع.

- في حالة كون قواطع الكهرباء في وضع التشغيل (ON) فإنَّ ذلك قد يعني أنَّ الخدمة مقطوعة بسبب وجود عطل أو صيانة في الشبكة العامة أو أنه تم فصل الخدمة من قبل الشركة لعدم تسديد فواتير الاستهلاك.

- في حالة معرفة أنَّ انقطاع الخدمة بسبب عدم التسديد في الوقت المحدد فإن على المشترك سداد مبلغ الفاتورة والاتصال بالشركة على الرقم (920001100) لإعادة الخدمة.

- في حالة كون قواطع الكهرباء داخل المنزل وفي صندوق عداد الشركة في وضع التشغيل (ON) فإنَّ الانقطاع يرجع لوجود عطل أو لصيانة في الشبكة العامة، وعليه يرجى الاتصال بالمختصين على هاتف الطوارئ رقم (933) وتزويدهم برقم الاشتراك ورقم العداد وموقع المنزل.

انقطاع الخدمة ليلًا:

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وأوضحت شركة الكهرباء، أنّه في حالة انقطاع التيار الكهربائي خلال أوقات الليل ينصح باتباع الإجراءات التالية:

- حاول أن تطفئ الأجهزة الكهربائية ذات الأحمال الكبيرة حتى يتم تقليل الأحمال لإرجاع الكهرباء بسهولة، وكذلك للحفاظ على سلامة الأجهزة عند عودة الكهرباء المفاجئة، مع إمكانية الإبقاء على بعض الإنارة في وضع التشغيل لمعرفة عودة الخدمة.

- التأكد مما إذا كان الانقطاع خاصًا بالمنزل أو جزء منه أو أنه عام، وذلك من خلال رؤية إنارة الشارع والجيران.

- في حالة كون الانقطاع خاصًا بالمنزل أو جزء منه فإن ذلك يرجع إلى زيادة في الأحمال أو وجود قصور في الدائرة الكهربائية (تماس كهربائي(.

- فحص قواطع الكهرباء في لوحة التوزيع الفرعية بحيث تعيد القاطع الفاصل من وضع (OFF) إلى وضعه التشغيلي (ON)، فإذا فصل مرة أخرى فاستدع كهربائيًا مختصًا لفحص الموصلات الكهربائية وإصلاح العطل.

- في حالة معرفة أن الانقطاع في الشبكة العامة يرجى الاتصال بمكتب الطوارئ على الهاتف رقم (933(

6- تأمين مصدر تغذية محمول مثل (كشاف شحن للطوارئ بالمنزل) لاستخدامه ليلًا عند الحاجة.

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