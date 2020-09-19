هاشتاق «#دام عزك يا وطن» يتصدر تويتر.. ومغردون يتفاعلون معه احتفالًا باليوم الوطني

تصدَّر هاشتاق «#دام عزك يا وطن» موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق، حيث كتبت المغردة بيرو قائلة: «90 عامًا من المجد والرخاء والازدهار والأمن والأمان، والتطور، ستبقى شامخًا يا وطني».

فيما كتبت المغردة ريم على حسابها بموقع تويتر احتفالًا باليوم الوطني الـ90:«اللهم إني أسألك أن تحفظ بلدي من كل سوء وأن تدم علينا نعمة الأمن والآمان».

أما أنوار فغردت على حسابها قائلة: «اليوم هو أجمل أيامي يوم سعادتي واحتفالي بالوطن الذي افتخر به دومًا. في هذا اليوم أفتخر بكوني مواطنة سعودية».

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وكتبت بنت المملكة في حسابها على تويتر: «دام عزَّ المملكة العربية السعودية، وأدامها وطن لكل الأوطان، وأمنّ الله عليها بالخير الوفير والبركات. أعز الله المملكة السعودية، وجعلها خير الأوطان».

وفي هذا اليوم تذكر المغرد عز الوطن جنود وبواسل الحد الجنوبي فكتب قائلًا: «جنودنا البواسل أبطال الحد الجنوبي، دام عزك يا وطن، بالله ثم بكم، اليوم الوطني٩٠ حافل ومستبشر، لأنكم أنتم من حميتموه وأنتم من قدمتم أرواحكم فداء لله ثم له، بيض الله وجيهكم وأسركم بما تحبون وعجل لكم النصر المظفر، والله ما نسيناكم يا تاج على كل مواطن ومقيم في هذي البلد».

وكتب الشاعر والأكاديمي فواز اللعيون قصيدته الشهيرة التي قال فيها:

أُحِبُّ بلادي لو تجرّعتُ فَقرَها

فكيف وقد وافَى إليّ نعيمُها!

سأشدو بها فخراً وأرفعُ ذِكرَها

فما يَجحَدُ الأوطانَ إلا لئيمُها

بلادٌ ثراها فاق واللهِ تِبرَها

وأنعَشَ أرجاءَ البسيطةِ دِيمُها

أبَى اللهُ إلا أن يُقدِّسَ سِرَّها

لتبقَى، ويمضي لِلفَناءِ غَرِيمُها

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