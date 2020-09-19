«حساب المواطن» يوضح تأثير تاريخ عقد الإيجار الإلكتروني على الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن أنَّ تاريخ عقد الإيجار الإلكتروني لا يؤثّر على الدعم حتى لو كان ذلك بأثر رجعي.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن، أنَّ تاريخ العقد الإلكتروني «لا يؤثر، وبإمكانك إرفاق المستند، وفي حال تمَّ إرفاقه الرجاء الانتظار حتى يتمّ الردّ عليك بالقبول أو الرفض في أقرب وقت ممكن».

وتابع البرنامج قائلًا إنّه «في حال تمَّ دراسة الأهلية وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل)، يلزمك تحديث بياناتك أو تقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لسبب عدم الأهلية، وتقديم اعتراض على اسباب عدم الأهلية من خلال التوجه إلى حسابك عبر البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية) في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية».

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ووجه أحد المواطنين استفسارًا بأنه يعيش مستقلًا منذ عامين، وأنَّ الدعم متوقف منذ يونيو الماضي بسبب العقد الإلكتروني، والذي استخرجه بتاريخ هذا الشهر وليس من عامين، فهل يؤثر تاريخ العقد على مبلغ الدعم، خاصة الشهور الماضية؟

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