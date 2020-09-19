«الجوازات» توضح الموقف من تحويل تأشيرة الزيارة العائلية إلى استقدام

ردًا على استفسار من مقيم

جددت المديرية العامة للجوازات، تأكيدها بعدم السماح بتحويل تأشيرة الزيارة العائلية إلى تأشيرة مقيم. وذكرت الجوازات –عبر حسابها على تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنَّ «التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم».

وكان أحد المقيمين قد وجَّه استفسارًا حول إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة العائلية إلى استقدام؟ اقرأ أيضًا: الجوازات تعيد التذكير بالمدة اللازمة لتجديد الزيارة العائلية

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