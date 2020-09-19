السعودية اليوم / تونس تسجل 450 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واس

سجلت السطات التونسية خلال الـ 48 ساعة الماضية، 540 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 9290 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 138 حالة.

// انتهى //

13:36ت م

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تونس 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 سبتمبر 2020 م واسسجلت السطات التونسية خلال الـ 48 ساعة الماضية، 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، و5 وفيات.وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 9290 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 138 حالة.// انتهى //13:36ت م0046

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