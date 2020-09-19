، "موديرنا" على طريق إنتاج ملايين الجرعات من لقاح "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - استطاعت استقطاب 25 ألفًا و296 مشاركًا من أصل 30 ألفًا

أعلنت شركة "موديرنا"، أمس الجمعة، أنها تمضي في طريقها المتمثل في إنتاج 20 مليون جرعة من لقاحها التجريبي لفيروس كورونا المستجد مع نهاية العام الجاري.

وقالت الشركة إنها ستنجح في توفير 500 مليون إلى مليار جرعة من "اللقاح المرتقب" في السنة القادمة.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد نجحت "موديرنا" الأربعاء باستقطاب 25 ألفًا و296 مشاركًا من أصل 30 ألفًا، سيشاركون في المرحلة الأخيرة من التجارب التي تقوم بها على اللقاح.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ستيفان بانسل: التجربة ستوفر على الأرجح بيانات كافية لمعرفة ما إذا كان اللقاح فعالًا.

وأوضح أنه إذا تباطأ معدل الإصابات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة بشكل كبير في الأسابيع المقبلة، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير نتائج التجربة؛ إذ يحتاج إلى ما لا يقل عن 53 مشاركًا يتعرضون للإصابة بالفيروس، ليعرف العلماء فيما إذا كان أولئك الذين تم تطعيمهم أقل عرضة للإصابة بالمرض مقارنة بمن أعطوا دواء وهميًّا.

وتخطط "موديرنا"، وفق تصريحات سابقة لرئيسها التنفيذي للحصول على "إذن طارئ" من الهيئات الصحية، لاستخدام لقاحها القادم مع الفئات الأكثر عرضة للخطر إذا ثبتت فعاليته بنسبة 70% على الأقل.

ونشرت "موديرنا"، الخميس، البروتوكول الكامل لتجاربها ردا على الدعوات إلى مزيد من الشفافية.

ويفصّل بروتوكول تجربة المرحلة الثالثة الذي تتفاوض بشأنه الشركة مع وكالة الأدوية الأميركية مسار التجربة والقواعد المتبعة في توزيع المشاركين على مجموعات مختلفة بحسب معايير معينة وخصوصًا شروط إطلاع لجنة خبراء مستقلة على البيانات، وإمكانية وقف التجربة إذا كانت خطرة أو مواصلتها.فيروس كورونا الجديد