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أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 18 سبتمبر نزولاً من 32 حالة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج؛ مضيفة أنها رصدت أيضا 24 حالة جديدة خالية من الأعراض ارتفاعاً من 20 في اليوم السابق.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85269، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.
فيروس كورونا الجديد
الصين: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-19
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 18 سبتمبر نزولاً من 32 حالة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج؛ مضيفة أنها رصدت أيضا 24 حالة جديدة خالية من الأعراض ارتفاعاً من 20 في اليوم السابق.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85269، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442
10:28 AM
جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 18 سبتمبر نزولاً من 32 حالة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج؛ مضيفة أنها رصدت أيضا 24 حالة جديدة خالية من الأعراض ارتفاعاً من 20 في اليوم السابق.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حالياً 85269، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4634.
، الصين: تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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