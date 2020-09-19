شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الدفاع المدني: سيطرنا على حريق جبل عمد والان نبدء بالتفاصيل
وكان المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أوضح أن حادث حريق جبل عمد بمركز ثقيف، عبارة عن اندلاع النيران في أشجار وأعشاب وحشائش بمواقع ومساحات مختلفة، قائلًا، تم تحريك الفرق اللازمة إلى الموقع ومساندتها بمعدات ثقيلة وبمساندة طيران الأمن، وتطبيق خطة الإسناد الآلي والبشري للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة عدد من الفرق من الطائف والعاصمة المقدسة وقوة طوارئ الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة.
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