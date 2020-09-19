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السفارة في الفلبين تستقبل طلبات تأشيرات العمل الاثنين القادم

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قالت سفارة المملكة لدى الفلبين أنه بناءً على التوجيهات سوف تبدأ السفارة بإستقبال طلبات تأشيرات العمل اعتباراً من يوم الأثنين 21 سبتمبر 2020م عبر مكاتب تصدير العمالة فقط وتحذر المواطنين الكرام من التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو الأفراد فيما يتعلق بالإستقدام حيث يجب أن يكون من خلال مكاتب الإستقدام المعتمدة في المملكة لكي لا يتعرضوا للنصب والأحتيال وتكبد الخسائر.

وأضافت : من لديهم تأشيرات خروج وعودة منتهية الصلاحية وزيارة وإقامة وبناء على التعليمات من الجهات المختصة في المملكة عليهم مراجعة مركز خدمة التأشيرات (TASHEEL - VFS) المعتمد من وزارة الخارجية أعتباراً من يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020م لغرض أنهاء الإجراءات وتسديد الرسوم ومن ثم يقوم المركز بأحضار الجوازات إلى السفارة لمنح التأشيرات المطلوبة خلال يوم عمل واحد، ومن لديهم تأشيرات خروج وعودة سارية المفعول عليهم التواصل مع شركات الطيران ومن ثم إجراء فحص فايروس .

وتابعت السفارة : لن يسمح لأي شخص بدخول أراضي المملكة ممن لديهم تاشيرات عمل أو إقامة أو زيارة أو خروج وعودة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفايروس كورونا بناء على تحليل من جهة موثوقة ومعتمدة من قبل الجهات المختصة في الفلبين على أن لا يتجاوز موعد إجراء التحليل 48ساعة قبل الوصول إلى المملكة، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية، مرفق بطيه أسماء وعناوين مراكز الفحص المعتمدة في جميع أنحاء الفلبين والواردة للسفارة من وزارة الخارجية الفلبينية ولمزيد من التفاصيل وتحديثات مراكز الفحص زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة الفلبينية.

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