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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن التوقعات المطرية بدأت تضعف، ولكن تتشكّل السحب بعدة مواقع.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "التوقعات المطرية بدأت تضعف، واليوم #السبت متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وكذلك أجزاءٍ من منطقة #مكة.
وتابع: "متوقع أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال الوسط.. هذا والله أعلم".
وكانت قد توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.
19 سبتمبر 2020 - 2 صفر 1442 11:40 AM
قال: الرياح شمالية شرقية نشطة قد تثير غباراً في الشمال الشرقي وشمال الوسط
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن التوقعات المطرية بدأت تضعف، ولكن تتشكّل السحب بعدة مواقع.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه في "تويتر": "التوقعات المطرية بدأت تضعف، واليوم #السبت متوقع أن تتشكّل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، وكذلك أجزاءٍ من منطقة #مكة.
وتابع: "متوقع أن تكون الرياح شمالية شرقية نشطة، وقد تثير بعض #الغبار في الشمال الشرقي وفي شمال الوسط.. هذا والله أعلم".
وكانت قد توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاءٍ من شرق المملكة ووسطها.
، التوقعات المطرية تضعف.. "المسند" عن "طقس السبت": هنا تتشكّل السحب ،
المصدر : الخليج 365
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