شكرا لمتابعة خبر عن اجتماع استثنائي مرتقب لـ «أوبك +» أكتوبر المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عقد اجتماع محتمل لمجموعة منتجي أوبك + بداية أكتوبر المقبل . أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان عقد اجتماع محتمل لمجموعة منتجي أوبك + بداية أكتوبر المقبل . وأكد وزير الطاقة خلال اجتماع الخميس الماضي أن اجتماع أوبك بلس المقبل سيكون استثنائي حال تدهور سوق النفط نتيجة ضعف الطلب وتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ، وفقاً لـ " العربية ". يأتي ذلك وسط ضغوط لجنة رئيسية من منظمة أوبك وحلفائها لتحسين الإلتزام بتخفيضات إنتاج النفط بسبب تراجع أسعار الخام .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع استثنائي مرتقب لـ «أوبك +» أكتوبر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.