شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي: لا يوجد حد أقصى للعمر في التأمين على العاملين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح مجلس الضمان الصحي بأنه لا يوجد حد أقصى للعمر في التأمين على العاملين بالشركات. أوضح مجلس الضمان الصحي بأنه لا يوجد حد أقصى للعمر في التأمين على العاملين بالشركات. وقال المجلس " أخي المؤمن له .. لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين لمن أعمارهم فوق 60 عاماً". وتابع بأنه لي هناك حد أقصى، للعمر يلتزم به صاحب العمل عند تأمينه على موظفي شركته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الضمان الصحي: لا يوجد حد أقصى للعمر في التأمين على العاملين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.