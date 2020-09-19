«بمبلغ 100 مليون دولار».. السعودية تدعم خطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا

أعلن مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، دعم المملكة خطة الاستجابة الأممية؛ لمكافحة جائحة كورونا بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية وعدد من المشاريع التي تدعمها المنظمات الأممية ووكالاتها، وذلك خلال لقاء افتراضي لمراسم تسليم افتراضية جمعت معاليه والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأكد السفير المعلمي، أن هذا الدعم يأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية الدولية في دعم الاستجابة لمكافحة فيروس كورونا، وإدراكًا منها بأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعي والدولي؛ لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق.

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ولفت السفير النظر إلى اضطلاع المملكة بالدور المنوط بها تجاه التعددية والعمل الجماعي والدولي في سبيل مواجهة جائحة كوفيد 19، مؤكدًا أن المملكة من أوائل الدول التي عملت على مد يد العون والتنسيق مع الدول المتضررة من هذه الجائحة.

وأشار المعلمي إلى أن المملكة تعمل على كل ما من شأنه تمكين الأمم المتحدة من قيادة عمل دولي لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة كورونا، وتعزيز الدعم للدول النامية والمناطق الأكثر ضعفًا في مواجهة هذه الجائحة، ولمحاربة الأوبئة بشكل عام، ومساعدة اللاجئين، ورفع مستويات المعيشة بين الفئات الأكثر فقرًا في العالم، وتنمية الاقتصادات الهشة، والتوسط لإنهاء الصراعات، وبناء علاقات أكثر انسجامًا بين الأمم.

من جانبه قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد على دعم المملكة السخي والمتواصل للمنظمة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية عملت بالشراكة مع الأمم المتحدة على دعم الأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم خاصة دعم الأمن والاستقرار في اليمن.