سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 02 صفر 1442 هـ الموافق 19 أغسطس 2020 م واس

أبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إعلان القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، استئناف إنتاج وتصدير النفط شرط عدم استخدامه في تمويل الإرهاب، كاشفا أنه تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.

وأشارت إلى كشف النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق عن مهام اللجنة الفنية المشتركة، المشكلة للإشراف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد،موضحا أنها ستعنى بالتنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف طبقا لتقديراته للنفقات، والتوفيق بين أي خلاف حول المخصصات.

وتناولت الصحف اعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم عن عقد الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي وذلك عبر الاتصال المرئي، وضم 29 خبيراً اقتصادياً ليبياً إلى جانب ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي لمناقشة التقدم المحرز في المسار الاقتصادي ومراجعة خارطة الطريق الخاصة بالسياسة الاقتصادية التي تم وضعها كجزء من مسار برلين.

وتطرقت إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف التي أكد فيها أن وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين، تحاولان عمليا تسهيل الخطوات للاتفاق على حل وسط من شأنه أن يساعد في حل الأزمة الليبية، مشددا على أن موسكو تشارك بنشاط في بناء الجسور بين الأطراف المتصارعة .

ونقلت ترحيب إيطاليا لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2542، الذي يجدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدة دعمها لجهود البعثة في إعادة إطلاق عملية الحوار السياسي الليبي الداخلي، مؤكدة احترام إيطاليا الكامل لسيادة وإرادة الشعب الليبي، وأملها بأن تدعم جميع الأطراف وبمسؤولية، مسيرة الحوار نحو حل متفق عليه للأزمة في ليبيا .

وعرجت الصحف على تصريحات بيتر ستانو المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية، أن الاتحاد منخرط في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية .

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08:42ت م

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