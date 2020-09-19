شكرا لمتابعة خبر عن قناة عين تؤكد إمكانية مراجعة الدروس عبر عرب سات ويوتيوب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت قناة عين، اليوم السبت، عن استمرار بث الدروس على مدار 24 ساعة يوميًّا، وبالإمكان مراجعة الدروس يومي الجمعة والسبت لكل ما تم شرحه خلال هذا الأسبوع من مناهج التعليم العام والتعليم المستمر والتربية الفكرية.
وفي السياق نفسه، أوضحت القناة، أنه يمكن متابعة الدروس عبر عرب سات 12437 عمودي أو عن طريق اليوتيوب
وكانت وزارة التعليم أعلنت، في وقت سابق، عن آلية بداية العام الدراسي الجديد في التعليم العام والجامعي، مشددة على أهمية الشراكة والتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وغيرهما من المؤسسات والجهات ذات العلاقة لتقديم الدعم.
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