السعودية اليوم / مصر تسجل 131 إصابة بفيروس كورونا



القاهرة 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له أن إجمالي عدد حالات الشفاء أرتفع إلى 87958 حالة .

وذكر "مجاهد " أن إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا أرتفع إلى 101772 حالة ،و 5733 حالة وفاة.

// انتهى //

01:39ت م

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القاهرة 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 131 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 18 حالة جديدة.وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له أن إجمالي عدد حالات الشفاء أرتفع إلى 87958 حالة .وذكر "مجاهد " أن إجمالي عدد الاصابات بفيروس كورونا أرتفع إلى 101772 حالة ،و 5733 حالة وفاة.// انتهى //01:39ت م0142

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