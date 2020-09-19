السعودية اليوم / الجمعية الزراعية بالقنفذة تعقد اجتماعها الرابع في دورته الأولى



جدة 01 صفر 1442 هـ الموافق 18 سبتمبر 2020 م واس

عقد مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية بمحافظة القنفذة، اجتماعه الرابع في دورته، عبر المنصة الافتراضية، بحضور رئيس الجمعية متعب المهابي، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستعرض المجلس آلية العمل والأهداف التي تحققت، ومناقشة عدداً من التوصيات واتخاذ مجموعة من القرارات حيالها.

وثمن مجلس إدارة الجمعية الزراعية بالقنفذة موافقة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على فتح سد وادي حلي لري الأراضي الزراعية ورفع منسوب المياه الجوفية بكمية 25 مليون م3، وذلك اعتبار من 1/ 3 / 1442هـ، في اطار الدعم الغير محدود من القيادة الحكيمة للقطاع الزراعي المحلي للنهوض وتعزيز كفاءته.

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00:52ت م

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