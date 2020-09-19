محمد بن مسعود - الدمام - خلال الساعات الـ24 الماضية سجَّلت لبنان 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 27518 إصابة. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنه خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 10739، فيما زاد عدد الوفيات إلى 281 حالة بعد تسجيل 18 حالة.فيروس كورونا الجديد لبنان .. 750 إصابة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-18 سجَّلت لبنان 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 27518 إصابة. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنه خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 10739، فيما زاد عدد الوفيات إلى 281 حالة بعد تسجيل 18 حالة. Advertisements 18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 09:49 PM خلال الساعات الـ24 الماضية خلال الساعات الـ24 الماضية سجَّلت لبنان 750 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 27518 إصابة. وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أنه خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 10739، فيما زاد عدد الوفيات إلى 281 حالة بعد تسجيل 18 حالة. ، لبنان .. 750 إصابة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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