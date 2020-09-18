محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 43.468 إصابة مؤكدة، و839 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.656.799 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 197.116 حالة وفاة. 18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 11:37 PM Advertisements خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كورونا يواصل ضرب الولايات المتحدة: 43.468 إصابة و839 حالة وفاة كورونا يواصل ضرب الولايات المتحدة: 43.468 إصابة و839 حالة وفاة سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 43.468 إصابة مؤكدة، و839 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6.656.799 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 197.116 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، كورونا يواصل ضرب الولايات المتحدة: 43.468 إصابة و839 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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