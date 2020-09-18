- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 سيكون متوفرًا للطرح خلال 24 ساعة فقط من اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم: إن إدارته نجحت بصناعة أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي سيقدَّم قبل نهاية العام الحالي، فيما سيوفر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية؛ ليحصل المواطنون الأمريكيون كافة على اللقاح.
وأضاف: إن هذا التطور التاريخي الذي أحرزناه في تصنيع لقاح في فترة زمنية قياسية لم يحدث في تاريخ أي دولة؛ إذ إنه منذ شهر يناير الماضي كان آلاف الأطباء الأمريكيين يعملون على مدار الساعة، وأجروا الكثير من التجارب السريرية من أجل ضمان سلامة اللقاح.
وأعلن الرئيس الأمريكي كذلك تخصيص مبلغ 13 مليارًا لدعم إقليم بورتوريكو الذي ضربه الإعصار، مشيرًا إلى أن حزمة الدعم هذه ستخصص من أجل تحسين نظام التعليم، ولصيانة الكثير من محطات الخطوط الكهربائية.الرئيس الأمريكي فيروس كورونا الجديد
18 سبتمبر 2020 - 1 صفر 1442 11:08 PM
سيوفِّر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 سيكون متوفرًا للطرح خلال 24 ساعة فقط من اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض اليوم: إن إدارته نجحت بصناعة أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي سيقدَّم قبل نهاية العام الحالي، فيما سيوفر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية؛ ليحصل المواطنون الأمريكيون كافة على اللقاح.
وأضاف: إن هذا التطور التاريخي الذي أحرزناه في تصنيع لقاح في فترة زمنية قياسية لم يحدث في تاريخ أي دولة؛ إذ إنه منذ شهر يناير الماضي كان آلاف الأطباء الأمريكيين يعملون على مدار الساعة، وأجروا الكثير من التجارب السريرية من أجل ضمان سلامة اللقاح.
وأعلن الرئيس الأمريكي كذلك تخصيص مبلغ 13 مليارًا لدعم إقليم بورتوريكو الذي ضربه الإعصار، مشيرًا إلى أن حزمة الدعم هذه ستخصص من أجل تحسين نظام التعليم، ولصيانة الكثير من محطات الخطوط الكهربائية.
، طال انتظاره.. الرئيس الأمريكي يعلن توفير لقاح كوفيد-19 خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر طال انتظاره.. الرئيس الأمريكي يعلن توفير لقاح كوفيد-19 خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.